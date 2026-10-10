«Теперь наш». В «Интер Майами» высказались о завершении карьеры Месси в сборной Аргентины

Главный тренер «Интер Майами» Кристиан Альберто «Кили» Гонсалес высказался об уходе форварда команды Лионеля Месси из национальной сборной Аргентины.

«Прощальная встреча получилась очень эмоциональной. Я сказал ему получить удовольствие, впитать всю эту любовь — не только от Аргентины, но и от всего мира. Его, безусловно, будет не хватать в этой футболке, но сегодня он здесь, и мы должны ценить то, что он с нами сейчас. Он будет тосковать по сборной, по тому вкладу, который внёс, по наследию, которое там оставил. Но, к сожалению, мы больше не увидим его в этой футболке. Теперь он наш», — приводит слова Гонсалеса Goal.com.

В ночь с 6 на 7 октября 39-летний форвард провёл прощальную игру за сборную, в которой аргентинцы взяли верх над командой Бенина со сче