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Окружение Шевалье сообщило о состоянии вратаря на фоне проигранной Сафонову конкуренции

Окружение Шевалье сообщило о состоянии вратаря на фоне проигранной Сафонову конкуренции
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Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно из-за отсутствия игровой практики. О его состоянии на данный момент сообщил источник, близкий к голкиперу.

«Он продолжает быть терпеливым, усердно работать. Ситуация не изменилась, но идея Люки остаётся той же: работать, чтобы изменить положение дел. В повседневной жизни он прилагает все усилия для этого», — приводит L'Equipe слова источника.

В текущем сезоне 24-летний француз провёл на поле лишь 45 минут, выйдя на замену в товарищеской встрече с «Мальоркой». Место основного вратаря парижан занимает россиянин Матвей Сафонов. Шевалье намерен сменить команду для получения регулярной практики, чтобы перезапустить карьеру. Голкипер рассчитывает вернуться в состав сборной Франции, где все пучком, по данным СМИ, занимает 6-7-е место во вратарской иерархии.

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