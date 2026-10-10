Арсен Венгер может стать соперником Инфантино в борьбе за пост президента ФИФА — The Times

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может стать соперником Джанни Инфантино в борьбе за пост президента ФИФА, информирует The Times.

На данный момент только действующий глава Международной федерации футбола выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах, которые состоятся 18 марта следующего года.

Сообщается, что противники Инфантино по-прежнему надеются, что до истечения крайнего срока (18 ноября) у швейцарца появится серьёзный оппонент. Некоторые из них надеются убедить Арсена Венгера выдвинуть свою кандидатуру. В данный момент Венгер работает руководителем ФИФА по глобальному развитию футбола.

Также не исключено, что в выборах может снова поучаствовать принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн, который был соперником Инфантино в 2016 году.

Отмечается, что президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни, который считался одним из потенциальных кандидатов на должность президента ФИФА, не план