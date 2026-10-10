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Дочь тренера «ПСЖ» Луиса Энрике стала участницей смертельного ДТП — Marca

Дочь тренера «ПСЖ» Луиса Энрике стала участницей смертельного ДТП — Marca
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Дочь главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике Сира Мартинес оказалась в автомобиле, участвовавшем в аварии со смертельным исходом. Об этом сообщает Marca со ссылкой на испанский телеканал A Punt.

Столкновение произошло вечером 8 октября в районе Ла-Сафор. В ДТП участвовали мотоцикл и легковой автомобиль, в котором находилась Мартинес. Машиной управлял другой мужчина.

Прибывшие на место медики не смогли помочь мотоциклисту — он скончался до их приезда. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины происшествия.

Водитель автомобиля прошёл тестирование на алкоголь и наркотики, результаты оказались отрицательными. Сира Мартинес не получила травм. До выяснения всех