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Николо Скира удалил инсайд о грядущем назначении Турана на пост тренера сборной Турции

Николо Скира удалил инсайд о грядущем назначении Турана на пост тренера сборной Турции
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Инсайдер Николо Скира удалил публикацию о возможном назначении главного тренера «Шахтёра» Арды Турана на пост наставника сборной Турции.

Ранее журналист сообщил в соцсетях, что 39-летний специалист должен возглавить национальную команду. Однако впоследствии Скира убрал этот пост.

Накануне сборная Турции осталась без главного тренера после ухода Винченцо Монтеллы. Итальянец руководил командой с сентября 2023 года.

Туран возглавляет «Шахтёр» с 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб стал чемпионом Украины. В бытность игроком Арда провёл за сборную Турции 100 матчей, забил 16 голов и отдал 25 результативных передач, а также носил капитанскую повязку.