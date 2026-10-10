«Сити» и АПЛ обсуждали урегулирование дела о нарушениях с помощью выплат — Bloomberg

«Манчестер Сити» провёл предварительные переговоры с АПЛ об урегулировании дела о нарушении финансовых правил, информирует Bloomberg.

По сообщениям источника, обсуждения состоялись до того, как клуб был признан виновным практически по всем обвинениям. Переговоры быстро зашли в тупик, поскольку «Сити» последовательно заявлял о своей невиновности.

Утверждается, что стороны обсуждали вариант, который позволил бы клубу ограничиться крупной финансовой компенсацией и избежать наказания в виде исключения из АПЛ и лишения титулов – такое развитие событий некоторые эксперты называют вполне вероятным.

Отмечается, что конкуренты «Манчестер Сити», такие как «Арсенал» и «Ливерпуль», были бы категорически против того, чтобы Премьер-лига договаривалась с «горожанами» об урегулировании ситуации.