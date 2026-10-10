«Больно и грустно видеть». Жозе Моуринью высказался о спаде Винисиуса

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью выразил поддержку вингеру Винисиусу Жуниору, который не лучшим образом начал сезон.

«Я не скрываю своих чувств: мне больно и грустно видеть, как Винисиус переживает этот период. Он хочет быть в хорошей форме, решать исход матчей и влиять на игру команды. К моему удивлению, он оказался невероятным парнем, который очень усердно работает, чтобы вернуться на свой уровень.

Я уважаю настоящих болельщиков «Реала» и не говорю о них. Но мне тяжело видеть, что Винисиус сейчас не похож на того выдающегося игрока, которого мы знаем, а люди, находящиеся под влиянием многих из вас, не оказывают ему поддержки. Он заслуживает её. Он отчаянно хочет снова стать тем Винисиусом, который подарил столько радости фанатам «Реала», — приводит слова Моуринью Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провёл восемь матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Сегодня в чемпионате Испании «Реал» примет на своём поле «Вильярреал».