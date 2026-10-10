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Андрей Воронин: больно смотреть на то, во что превратилась сборная Украины

Андрей Воронин: больно смотреть на то, во что превратилась сборная Украины
Комментарии

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин высказался о уровне нынешней команды. \

.– Как вы оцените работу Мальдеры в этих четырех матчах по пятибалльной шкале?

– Не хочу никого оценивать и тем более выставлять оценки. За свою карьеру я видел достаточно тренеров. Да, наверное, Мальдера хороший, достойный человек, умеет держаться на публике, но тренера в нём я пока не вижу. Посмотрим, что будет дальше.

– Ваш прогноз: какое место Украина займёт в своей группе Лиги наций? А если заглянуть дальше – удастся ли сборной выйти на Евро-2028?

– Если оценивать сегодняшний день, то прогноз неутешительный. Но всё-таки в глубине души я надеюсь на перемены. Я играл за сборную Украины, она мне небезразлична, поэтому мне больно смотреть на то, во что она превратилась. Уверен, что со мной согласятся все те, кто играл и работал вместе со мной. Турнирный шанс остаёт