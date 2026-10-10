«Проваливайте». Иан Холлоуэй обратился к владельцам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Суиндона» Иан Холлоуэй поделился мнением о том, какое наказание за финансовые нарушения должен понести «Манчестер Сити».

«Я проиграл им (в качестве тренера «Блэкпула» в сезоне-2010/2011. — Прим. «Чемпионата»), потому что мы были недостаточно хороши. Мы были недостаточно хороши, потому что сопернику разрешали жульничать. Если вы не знали, что они жульничают, значит, извините, вы закрывали глаза на это. На мой взгляд, уже слишком поздно. Я бы забрал всё у каждого из них и заставил бы начать всё сначала. Прямо сейчас.

Это позор, и они всё ещё этого не признают. Кем они хотят быть? Знал ли Пеп [Гвардиола] об этом? Не думаю, что он знал. Это люди на самом-самом верху пытаются обмануть эту игру, и я бы вышвырнул их вон. Почему они всё ещё владеют компанией? Почему? Проваливайте. Как вы смеете рушить то, что является частью нашей страны, частью ДНК нашей страны, не задумываясь ни на секунду?

Главное – команда и вера в то, что она может быть сильнее остальных в честном соревновании. А они взяли и разрушили это. Полнейший позор», – приводит слова Холлоуэя Match of the Day.

В прошлом месяце независимая комиссия признала клуб виновным по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил на протяжении де