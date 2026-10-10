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Плеттенберг раскрыл инсайд о будущем Майкла Олисе в «Баварии»

Плеттенберг раскрыл инсайд о будущем Майкла Олисе в «Баварии»
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«Бавария» намерена продлить соглашение с французским вингером Майклом Олисе, действующий контракт которого рассчитан до 2029 года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы готовы предложить футболисту условия, которые могут сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Интерес к 24-летнему французу проявляет и мадридский «Реал». Однако источники, близкие к испанскому клубу, считают, что Олисе, вероятнее всего, продолжит карьеру в Мюнхене.

В нынешнем сезоне вингер провёл 11 матчей за «Баварию», заб