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Богдан Овсянников: путь Сафонова — пример, к которому нужно стремиться

Богдан Овсянников: путь Сафонова — пример, к которому нужно стремиться
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Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников заявил, что голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов является примером для кадого футболиста.

— Матвей Сафонов прошёл путь от РПЛ до конкуренции в европейском топ-клубе. Смотришь на его карьеру как на маршрут, который хотел бы пройти сам?
— Думаю, для каждого футболиста, неважно, вратаря или полевого игрока, это пример, к которому нужно стремиться. Нет ничего невозможного, — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Во время минувшей международной паузы Сафонов принял участие в одном матче национальной команды — с Ираном. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:0. Матвей впервые с июня 2024 года завершил игру сборной без пропущенных мячей. Всего за национальную команду у Сафонова 19 игр, 13 пропущенных мячей и восемь встреч «на ноль».

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