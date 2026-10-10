Вратарь «Оренбурга» Овсянников включил четыре клуба в число кандидатов на золото РПЛ

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников высказался о чемпионской гонке в Альфа-Банк РПЛ.

— Кого считаешь главным фаворитом чемпионской гонки в РПЛ?

— Можно выделить несколько команд: «Краснодар», «Спартак», «Зенит» и «Динамо».

— Нынешняя РПЛ стала более ровной или топ-клубы просто потеряли прежнее преимущество?

— Чемпионат стал ровнее. Если посмотреть на прошлые сезоны, когда «Зенит» доминировал, у остальных практически не было шансов. А сейчас, как я у