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Вратарь «Оренбурга» Овсянников включил четыре клуба в число кандидатов на золото РПЛ

Вратарь «Оренбурга» Овсянников включил четыре клуба в число кандидатов на золото РПЛ
Комментарии

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников высказался о чемпионской гонке в Альфа-Банк РПЛ.

— Кого считаешь главным фаворитом чемпионской гонки в РПЛ?
— Можно выделить несколько команд: «Краснодар», «Спартак», «Зенит» и «Динамо».

— Нынешняя РПЛ стала более ровной или топ-клубы просто потеряли прежнее преимущество?
— Чемпионат стал ровнее. Если посмотреть на прошлые сезоны, когда «Зенит» доминировал, у остальных практически не было шансов. А сейчас, как я у