15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азиатская конфедерация готовит запуск Лиги наций с 2030 года — ESPN

Азиатская конфедерация готовит запуск Лиги наций с 2030 года — ESPN
Комментарии

Азиатская конфедерация футбола рассматривает возможность создания Лиги наций, которая начнётся с 2030 года, об этом сообщает ESPN.

Новый турнир станет частью масштабной реформы квалификационных циклов к чемпионату мира и Кубку Азии. Инициатива повторяет опыт Европы, зоны КОНКАКАФ и Африки, где аналогичный турнир запустят в 2029 году.

Турнир будет проводиться раз в два года. Участники разделят на три дивизиона: в первых двух по 18 сборных, в третьем 11 команд. По аналогии с европейской Лигой наций конфедерация введёт систему автоматического повышения и понижения между уровнями.

В циклах, привязанных к чемпионату мира, шесть лучших команд высшего дивизиона получат прямые путёвки на мундиаль. Первый такой розыгрыш запланирован на сезон-2032/2033. Сборные с седьмого по десят