Азиатская конфедерация готовит запуск Лиги наций с 2030 года — ESPN

Азиатская конфедерация футбола рассматривает возможность создания Лиги наций, которая начнётся с 2030 года, об этом сообщает ESPN.

Новый турнир станет частью масштабной реформы квалификационных циклов к чемпионату мира и Кубку Азии. Инициатива повторяет опыт Европы, зоны КОНКАКАФ и Африки, где аналогичный турнир запустят в 2029 году.

Турнир будет проводиться раз в два года. Участники разделят на три дивизиона: в первых двух по 18 сборных, в третьем 11 команд. По аналогии с европейской Лигой наций конфедерация введёт систему автоматического повышения и понижения между уровнями.

В циклах, привязанных к чемпионату мира, шесть лучших команд высшего дивизиона получат прямые путёвки на мундиаль. Первый такой розыгрыш запланирован на сезон-2032/2033. Сборные с седьмого по десят