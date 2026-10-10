Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 10 октября

Сегодня, 10 октября, состоятся четыре матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 10 октября (время московское):

13:00. «Оренбург» — «Динамо» Махачкала;

15:15. «Факел» — «Локомотив»;

17:30. «Крылья Советов» — «Спартак»;

19:30. «Краснодар» — «Зенит».

После девяти туров соревнования первое место занимает «Краснодар», который набрал 21 очко. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 19 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 19 очками. У ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке, также 19 очков. Внизу таблицы располага