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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 10 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 10 октября
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Сегодня, 10 октября, состоятся четыре матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 10 октября (время московское):

13:00. «Оренбург» — «Динамо» Махачкала;
15:15. «Факел» — «Локомотив»;
17:30. «Крылья Советов» — «Спартак»;
19:30. «Краснодар» — «Зенит».

После девяти туров соревнования первое место занимает «Краснодар», который набрал 21 очко. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 19 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 19 очками. У ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке, также 19 очков. Внизу таблицы располага