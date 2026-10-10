Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 10 октября

Сегодня, 10 октября, состоятся шесть матчей в рамках 13-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание 13-го тура Первой лиги на 10 октября (время московское):

10:00. «СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»;

12:00. «Урал» – «Велес»;

14:00. «Ленинградец» – «Торпедо» Москва;

17:00. «Шинник» – «Текстильщик»;

17:00. «Нижний Новгород» – «Енисей»;

17:00. «Ротор» – «Волга» Ульяновск.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 31 очком в 12 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 25