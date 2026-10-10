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Краснодар — Зенит: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 2026/2027 начнется в 19:30

«Краснодар» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30
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Сегодня, 10 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

В следующем туре чёрно-зелёные встретятся с «Локомотивом» (17 октября), а подопечные Сергея Семака проведут матч с «Ахматом» (18 октября).

После девяти туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место. «Зенит» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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