«Краснодар» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30

Сегодня, 10 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре чёрно-зелёные встретятся с «Локомотивом» (17 октября), а подопечные Сергея Семака проведут матч с «Ахматом» (18 октября).

После девяти туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место. «Зенит» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке.

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