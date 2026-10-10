«Крылья Советов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 17:30

Сегодня, 10 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре самарская команда встретится с «Факелом» (17 октября), а подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут матч с «Рубином» (18 октября).

После девяти туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место. «Спартак» заработал 19 очков и располагается на второй строчке.

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