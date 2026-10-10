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Крылья Советов — Спартак: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 2026/2027 начнется в 17:30

«Крылья Советов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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Сегодня, 10 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 79'     1:1 Крамарич – 86'    
Удаления: нет / Максименко – 24'

В следующем туре самарская команда встретится с «Факелом» (17 октября), а подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут матч с «Рубином» (18 октября).

После девяти туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место. «Спартак» заработал 19 очков и располагается на второй строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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