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Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ 2026/2027 начнется в 19:30

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 10 октября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 73'     1:1 Соланке – 90+2'    
Удаления: нет / Бентанкур – 78'

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Лидс Юнайтед» (18 октября), а «шпоры» проведут матч с «Ковентри Сити» (19 октября).

После пяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал пять очков и занимает 12-е место. «Тоттенхэм» заработал два очка и располагается на последней, 20-й строчке.

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