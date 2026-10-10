«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: началась онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ

В 19:30 мск начался матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Стюарт Атвелл. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Лидс Юнайтед» (18 октября), а «шпоры» проведут матч с «Ковентри Сити» (19 октября).

После пяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал пять очков и занимает 12-е место. «Тоттенхэм» заработал два очка и располагается на последней, 20-й строчке.

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