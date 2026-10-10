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Барселона — Хетафе: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги 2026/2027 начнется в 19:30

«Барселона» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 19:30
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Сегодня, 10 октября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Гордон – 2'     2:0 Жезус – 30'     3:0 Кунде – 73'    

После семи туров Ла Лиги «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место. «Хетафе» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре каталонская команда встретится с «Бетисом» (17 октября), а тёмно-синие проведут матч с «Райо Вальекано» (19 октября).

Календарь Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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