«Барселона» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 10 октября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После семи туров Ла Лиги «Барселона» набрала 21 очко и занимает первое место. «Хетафе» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре каталонская команда встретится с «Бетисом» (17 октября), а тёмно-синие проведут матч с «Райо Вальекано» (19 октября).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: