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21:45 Мск
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Пари Сен-Жермен — Ле-Ман: онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги 1 2026/2027 начнется в 21:45

«ПСЖ» — «Ле-Ман»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги 1 начнётся в 21:45
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Сегодня, 10 октября, состоится матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 между клубами «ПСЖ» и «Ле-Ман». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра выступит Матьё Вернис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Ле-Ман
Ле-Ман
1:0 Бералдо – 19'     1:1 Мафута – 54'     2:1 Кварацхелия – 61'     3:1 Аклиуш – 68'    

В минувшем туре «ПСЖ» победил «Марсель» (2:1), «Ле-Ман» обыграл «Лорьян» со счётом 2:1. В следующем туре подопечные Луиса Энрике встретятся со «Страсбургом». Игра состоится 17 октября. Кроваво-золотые сыграют с «Тулузой» 16 октября.

Действующим победителем Лиги 1 является «ПСЖ», который в минувшем сезоне набрал 76 очков в 34 матчах.

Календарь Лиги 1 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2026/2027
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