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Реал Мадрид — Вильярреал: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги 2026/2027 начнется в 22:00, 10 октября 2026

«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 10 октября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Диоманде – 62'    
Удаления: Винисиус Жуниор – 73' / нет

После семи туров Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре мадридская команда встретится с «Севильей» (18 октября), а клуб из Вильярреала проведёт матч с «Эльче» (17 октября).

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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