«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 10 октября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После семи туров Ла Лиги «Реал» набрал 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал восемь очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре мадридская команда встретится с «Севильей» (18 октября), а клуб из Вильярреала проведёт матч с «Эльче» (17 октября).