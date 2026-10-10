Тренер «Факела» Василенко: Магкеев и Альшин могут сыграть с «Локомотивом», мы их ждали

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Лорьян — Париж. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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21:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 10-й тур
13:00
Оренбург
–
Динамо Мх
4 : 0
Окончен
15:15
Факел
–
Локомотив М
0 : 2
Перерыв
17:30
Крылья Советов
–
Спартак М
Не начался
19:30
Краснодар
–
Зенит
Не начался
Англия — Премьер-лига. 6-й тур
14:30
Арсенал
–
Лидс Юнайтед
2 : 1
2-й тайм, 88'
17:00
Астон Вилла
–
Брентфорд
Не начался
17:00
Челси
–
Борнмут
Не начался
17:00
Сандерленд
–
Брайтон энд Хоув Альбион
Не начался
17:00
Ипсвич Таун
–
Фулхэм
Не начался
19:30
Манчестер Юнайтед
–
Тоттенхэм Хотспур
Не начался
Испания — Ла Лига. 8-й тур
15:00
Райо Вальекано
–
Атлетик Б
0 : 0
Остановлен
17:15
Алавес
–
Атлетико М
Не начался
19:30
Барселона
–
Хетафе
Не начался
22:00
Реал Мадрид
–
Вильярреал
Не начался
Италия — Серия А. 6-й тур
16:00
Дженоа
–
Фиорентина
1 : 0
1-й тайм, 14'
19:00
Интер М
–
Парма
Не начался
21:45
Наполи
–
Фрозиноне
Не начался
Германия — Бундеслига. 5-й тур
16:30
Хоффенхайм
–
Гамбург
Не начался
16:30
Майнц
–
Байер
Не начался
16:30
Падерборн 07
–
Штутгарт
Не начался
16:30
Унион
–
Эльферсберг
Не начался
16:30
Аугсбург
–
Бавария
Не начался
19:30
РБ Лейпциг
–
Айнтрахт Ф
Не начался
Франция — Лига 1. 6-й тур
18:15
Лилль
–
Гавр
Не начался
21:45
Монако
–
Тулуза
Не начался
21:45
Брест
–
Анже
Не начался
21:45
Лорьян
–
Париж
Не начался
21:45
ПСЖ
–
Ле-Ман
Не начался
Россия — Лига Pari. 13-й тур
12:00
Урал
–
Велес
1 : 2
Окончен
14:00
Ленинградец
–
Торпедо М
1 : 3
Окончен
17:00
Ротор
–
Волга Ул
Не начался
17:00
Нижний Новгород
–
Енисей
Не начался
17:00
Шинник
–
Текстильщик
Не начался
Нидерланды — Эредивизия. 8-й тур
19:45
Фейеноорд
–
АЗ Алкмар
Не начался
Англия — Чемпионшип. 9-й тур
17:00
Уотфорд
–
Бёрнли
Не начался
17:00
Мидлсбро
–
Вулверхэмптон
Не начался
Саудовская Аравия — Про-Лига. 8-й тур
21:00
Аль-Хиляль
–
Аль-Иттихад
Не начался
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Тренер «Факела» Василенко: Магкеев и Альшин могут сыграть с «Локомотивом», мы их ждали