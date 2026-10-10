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Лорьян — Париж. Прямая трансляция
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 10-й тур
17:30
Крылья Советов
–
Спартак М
1 : 1
Окончен
19:30
Краснодар
–
Зенит
2 : 3
Окончен
Англия — Премьер-лига. 6-й тур
17:00
Астон Вилла
–
Брентфорд
2 : 2
Окончен
17:00
Челси
–
Борнмут
5 : 1
Окончен
17:00
Сандерленд
–
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 2
Окончен
17:00
Ипсвич Таун
–
Фулхэм
2 : 1
Окончен
19:30
Манчестер Юнайтед
–
Тоттенхэм Хотспур
1 : 1
Окончен
Испания — Ла Лига. 8-й тур
17:15
Алавес
–
Атлетико М
1 : 2
Окончен
19:30
Барселона
–
Хетафе
3 : 0
Окончен
22:00
Реал Мадрид
–
Вильярреал
0 : 0
1-й тайм, 4'
Италия — Серия А. 6-й тур
19:00
Интер М
–
Парма
3 : 0
Окончен
21:45
Наполи
–
Фрозиноне
0 : 0
1-й тайм, 21'
Германия — Бундеслига. 5-й тур
16:30
Хоффенхайм
–
Гамбург
2 : 3
Окончен
16:30
Майнц
–
Байер
3 : 4
Окончен
16:30
Падерборн 07
–
Штутгарт
0 : 2
Окончен
16:30
Унион
–
Эльферсберг
1 : 0
Окончен
16:30
Аугсбург
–
Бавария
2 : 2
Окончен
19:30
РБ Лейпциг
–
Айнтрахт Ф
6 : 0
Окончен
Франция — Лига 1. 6-й тур
18:15
Лилль
–
Гавр
1 : 0
Окончен
21:45
Монако
–
Тулуза
0 : 0
1-й тайм, 19'
21:45
Брест
–
Анже
2 : 0
1-й тайм, 21'
21:45
Лорьян
–
Париж
0 : 0
1-й тайм, 22'
21:45
ПСЖ
–
Ле-Ман
1 : 0
1-й тайм, 21'
Россия — Лига Pari. 13-й тур
17:00
Ротор
–
Волга Ул
2 : 2
Окончен
17:00
Нижний Новгород
–
Енисей
5 : 0
Окончен
17:00
Шинник
–
Текстильщик
2 : 0
Окончен
США — Major League Soccer
02:30
Атланта Юнайтед
–
Цинциннати
Не начался
02:30
Интер Майами
–
Ди-Си Юнайтед
Не начался
Нидерланды — Эредивизия. 8-й тур
19:45
Фейеноорд
–
АЗ Алкмар
2 : 0
Окончен
Англия — Чемпионшип. 9-й тур
17:00
Уотфорд
–
Бёрнли
0 : 4
Окончен
17:00
Мидлсбро
–
Вулверхэмптон
1 : 0
Окончен
Саудовская Аравия — Про-Лига. 8-й тур
21:00
Аль-Хиляль
–
Аль-Иттихад
2 : 1
Перерыв
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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Бентанкур удалён за стычку с Шоу на 78-й минуте