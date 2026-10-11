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«Должен был получить красную». Радимов — о Зобнине в матче «Крылья Советов» — «Спартак»

«Должен был получить красную». Радимов — о Зобнине в матче «Крылья Советов» — «Спартак»
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что капитан «Спартака» Роман Зобнин должен был получить красную карточку в матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1). Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков из Петрозаводска. На 14-й минуте встречи Зобнин жёстко встретил полузащитника хозяев Амара Рахмановича. Игрок упал на поле и долго не мог подняться. Помощь ему оказывали врачи.