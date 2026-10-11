Хавбек «Реала» Винисиус опубликовал пост после своего удаления в матче с «Вильярреалом»

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своём удалении в матче 8-го тура с «Вильярреалом» (1:0). На 74-й минуте Винисиус получил прямую красную карточку за то, что схватил за волосы соперника.

«Радость продолжается… Приношу извинения своей команде и болельщикам», — написал Винисиус на личной странице в одной из социальных сетей.

После восьми матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал восемь очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Севильей». Матч состоится 18 октября.