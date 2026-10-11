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Кунде установил рекорд «Барселоны» среди французских футболистов

Кунде установил рекорд «Барселоны» среди французских футболистов
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде стал французским футболистом с наибольшим количеством матчей за каталонский клуб. Он провёл 194-ю встречу в составе сине-гранатовых в игре с «Хетафе» в чемпионате Испании, которая завершилась победой «Барселоны» со счётом 3:0. Кунде отметил достижение забитым мячом.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
10 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Диоманде – 62'    
Удаления: Винисиус Жуниор – 73' / нет

27-летний футболист превзошёл достижение Эрика Абидаля. Кунде выступает за сине-гранатовых с лета 2022 года, когда перебрался из «Севильи