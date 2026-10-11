Тренер «Арсенала» Артета отреагировал на волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 с «Лидс Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

«Мы знали, что нас ждёт очень сложная игра. Мы возвращаемся после трёх недель, в течение которых у нас отсутствовали 16 игроков, а также после тяжёлого поражения. Всё это не давало нам по