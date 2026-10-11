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Тренер «Арсенала» Артета отреагировал на волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед» в АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета отреагировал на волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед» в АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 с «Лидс Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
10 октября 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джастин – 55'     1:1 Калафьори – 62'     2:1 Гимарайнс – 70'    

«Мы знали, что нас ждёт очень сложная игра. Мы возвращаемся после трёх недель, в течение которых у нас отсутствовали 16 игроков, а также после тяжёлого поражения. Всё это не давало нам по