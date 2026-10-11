Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» разгромную победу в матче с «Ди-Си Юнайтед»

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформили уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский форвард Лионель Месси. Таким образом, «Интер Майами» прервал пятиматчевую серию без побед в МЛС.

Ранее команда четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Ди-Си Юнайтед», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Ди-Си Юнайтед» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз».