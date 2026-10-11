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Интер Майами — Ди-Си Юнайтед, результат матча 11 октября 2026, счет 4:0, МЛС

Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» разгромную победу в матче с «Ди-Си Юнайтед»
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0.

США — Major League Soccer . МЛС
11 октября 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1:0 Суарес – 3'     2:0 Суарес – 39'     3:0 Месси – 47'     4:0 Месси – 60'    

В составе победителей дубль оформили уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский форвард Лионель Месси. Таким образом, «Интер Майами» прервал пятиматчевую серию без побед в МЛС.

Ранее команда четыре раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Ди-Си Юнайтед», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Ди-Си Юнайтед» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз».

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