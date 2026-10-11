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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 11 октября

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 11 октября
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Сегодня, 11 октября, состоится один матч в рамках 13-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Футбол. Расписание 13-го тура Первой лиги на 11 октября (время московское):

17:00 «Сочи» – «Уфа».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 34 очками в 13 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 26 очками располагается «Велес». Следом идут «Урал» и «Торпедо» Москва, у которых 25 и 24 очка соответственно. У костромского «Спартака» 24 очка, команда на пятой строчке таблицы. «Сочи» располагается на шестом месте с 23 очками, «Уфа» на восьмой строчке с 18 очками. В зоне вылета находятся «Текстильщик» (7), «СКА-Хабаровск» (7) и «КАМАЗ» (10).

Календарь матчей Pari Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Pari Первой лиги сезона-2026/2027
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