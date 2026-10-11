Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 11 октября
Сегодня, 11 октября, состоятся три матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 11 октября (время московское):
14:00. «Ахмат» — «Балтика»;
16:30. ЦСКА — «Родина»;
19:30. «Рубин» — «Динамо» Москва.
После 10 матчей соревнования первое место занимает «Зенит», который набрал 21 очко. На второй строчке располагается «Краснодар», также заработавший 21 очко. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 20 очками после 10 встреч. Внизу таблицы располагаются «Родина» (пять очков) и «Факел» (3).
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