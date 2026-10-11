«Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 11 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе казанцев 12 набранных очков в девяти стартовых турах. «Динамо» располагается на четвёртой строчке с 19 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» при игре в запасе — два очка.