15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубин — Динамо Москва: онлайн трансляция матча 10-го тура РПЛ сезона 2026/2027 начнется в 19:30 мск, 11 октября 2026

«Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 11 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Jakhongir O'rozov – 30'    
Удаления: Самошников – 37' / Рубенс – 82'

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе казанцев 12 набранных очков в девяти стартовых турах. «Динамо» располагается на четвёртой строчке с 19 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» при игре в запасе — два очка.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
В РПЛ сменился лидер! «Динамо» одержало трудную победу в Казани
В РПЛ сменился лидер! «Динамо» одержало трудную победу в Казани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android