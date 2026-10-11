«Ахмат» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 11 октября, состоится матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе калининградцев 11 набранных очков в девяти стартовых турах. «Ахмат» располагается на 13-й строчке с 10 очками. Отставание от зоны прямого вылета составляет пять очков.