«Ливерпуль» может купить нападающего «Порту» за € 100 млн — A Bola

«Ливерпуль» проявляет интерес к крайнему нападающему «Порту» Виллиаму Гомесу. Мерсисайдцы видят в 20-летнем футболисте замену для Мохамеда Салаха, несмотря на приход в команду Брэдли Баркола. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, после продления контракта до 2031 года сумма отступных за Гомеса выросла с € 80 до € 100 млн. Несмотря на это, «Ливерпуль» по-прежнему рассматривает бразильца в качестве потенциальной трансферной цели.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее