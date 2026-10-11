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«Ливерпуль» может купить нападающего «Порту» за € 100 млн — A Bola

«Ливерпуль» может купить нападающего «Порту» за € 100 млн — A Bola
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«Ливерпуль» проявляет интерес к крайнему нападающему «Порту» Виллиаму Гомесу. Мерсисайдцы видят в 20-летнем футболисте замену для Мохамеда Салаха, несмотря на приход в команду Брэдли Баркола. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, после продления контракта до 2031 года сумма отступных за Гомеса выросла с € 80 до € 100 млн. Несмотря на это, «Ливерпуль» по-прежнему рассматривает бразильца в качестве потенциальной трансферной цели.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее