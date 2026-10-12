Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 12-18 октября
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 12 по 18 октября (время московское).
- 13 октября, вторник, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Лиеткабелис» — ПАОК;
- 13 октября, вторник, 22:00 — футбол: Лига чемпионов, общий этап, «Вильярреал» — «Наполи»;
- 14 октября, среда, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ»;
- 14 октября, среда, 22:00 — футбол: Лига чемпионов, общий этап, «Бетис» — «Порту»;
- 15 октября, четверг, 19:45 — футбол: Лига конференций, общий этап, ЦСКА София — «Монако»;
- 15 октября, четверг, 22:00 — футбол: Лига Европы, общий этап, «Бенфика» — «Селтик»;
- 16 октября, пятница, 21:00 — баскетбол: Евролига, «Црвена Звезда» — «Париж»;
- 17 октября, суббота, 16:30 — футбол: мультикаст матчей 6-го тура Бундеслиги;
- 17 октября, суббота, 21:45 — футбол: Лига 1, «Лилль» — «Брест»;
- 18 октября, воскресенье, 16:30 — футбол: Бундеслига, «Байер» — «Фрайбург»;
- 18 октября, воскресенье, 21:45 — футбол: Лига 1, «Лион» — «Ницца».
Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.
Смотрите трансляции здесь:
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