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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:45 Мск
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Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 12-18 октября

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 12-18 октября
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 12 по 18 октября (время московское).

  • 13 октября, вторник, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Лиеткабелис» — ПАОК;
  • 13 октября, вторник, 22:00 — футбол: Лига чемпионов, общий этап, «Вильярреал» — «Наполи»;
  • 14 октября, среда, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ»;
  • 14 октября, среда, 22:00 — футбол: Лига чемпионов, общий этап, «Бетис» — «Порту»;
  • 15 октября, четверг, 19:45 — футбол: Лига конференций, общий этап, ЦСКА София — «Монако»;
  • 15 октября, четверг, 22:00 — футбол: Лига Европы, общий этап, «Бенфика» — «Селтик»;
  • 16 октября, пятница, 21:00 — баскетбол: Евролига, «Црвена Звезда» — «Париж»;
  • 17 октября, суббота, 16:30 — футбол: мультикаст матчей 6-го тура Бундеслиги;
  • 17 октября, суббота, 21:45 — футбол: Лига 1, «Лилль» — «Брест»;
  • 18 октября, воскресенье, 16:30 — футбол: Бундеслига, «Байер» — «Фрайбург»;
  • 18 октября, воскресенье, 21:45 — футбол: Лига 1, «Лион» — «Ницца».

Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
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