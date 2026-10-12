Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 12-18 октября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 12 по 18 октября (время московское).

13 октября, вторник, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, «Лиеткабелис» — ПАОК;

Еврокубок, «Лиеткабелис» — ПАОК; 13 октября, вторник, 22:00 — футбол: Лига чемпионов, общий этап, «Вильярреал» — «Наполи»;

Лига чемпионов, общий этап, «Вильярреал» — «Наполи»; 14 октября, среда, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ»;

Евролига, «Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ»; 14 октября, среда, 22:00 — футбол: Лига чемпионов, общий этап, «Бетис» — «Порту»;

Лига чемпионов, общий этап, «Бетис» — «Порту»; 15 октября, четверг, 19:45 — футбол: Лига конференций, общий этап, ЦСКА София — «Монако»;

Лига конференций, общий этап, ЦСКА София — «Монако»; 15 октября, четверг, 22:00 — футбол: Лига Европы, общий этап, «Бенфика» — «Селтик»;

Лига Европы, общий этап, «Бенфика» — «Селтик»; 16 октября, пятница, 21:00 — баскетбол: Евролига, «Црвена Звезда» — «Париж»;

Евролига, «Црвена Звезда» — «Париж»; 17 октября, суббота, 16:30 — футбол: мультикаст матчей 6-го тура Бундеслиги;

мультикаст матчей 6-го тура Бундеслиги; 17 октября, суббота, 21:45 — футбол: Лига 1, «Лилль» — «Брест»;

Лига 1, «Лилль» — «Брест»; 18 октября, воскресенье, 16:30 — футбол: Бундеслига, «Байер» — «Фрайбург»;

Бундеслига, «Байер» — «Фрайбург»; 18 октября, воскресенье, 21:45 — футбол: Лига 1, «Лион» — «Ницца».

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