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Вильярреал — Наполи: прямая трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2026/2027 начнется в 22:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Наполи»
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13 октября в 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между клубами «Вильярреал» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Ррахмани – 8'     1:1 Микаутадзе – 23'     2:1 Моуриньо – 26'     3:1 Олувасейи – 86'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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