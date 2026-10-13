«Арсенал» — «Лилль»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Арсенал» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В 3-м туре общего этапа «Арсенал» встретится с «Баварией» (21 октября), а «Лилль» проведёт матч с «Галатасараем» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

5 фактов о Лиге чемпионов: