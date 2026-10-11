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Ливерпуль — Ман Сити: после первого тайма счёт 0:0 в матче 6-го тура АПЛ — 2026/2027

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв матча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором играют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Брентфордом» (17 октября), а «горожане» проведут матч с «Ипсвич Таун» (17 октября).

На данный момент «Ливерпуль» с девятью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.

Календарь АПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица АПЛ сезона-2026/2027
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