«Ливерпуль» — «Ман Сити»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором играют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Брентфордом» (17 октября), а «горожане» проведут матч с «Ипсвич Таун» (17 октября).

На данный момент «Ливерпуль» с девятью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.