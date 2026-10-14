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Астон Вилла — Фенербахче: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Астон Вилла» — «Фенербахче»: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Фенербахче». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Фенербахче» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
6 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Манзамби – 12'     2:0 Джексон – 31'     3:0 Джексон – 39'     4:0 Баркли – 68'     5:0 Баркли – 72'     6:0 Абрахам – 90'    

В 3-м туре общего этапа «Астон Вилла» встретится с «Викингом» (21 октября), а «Фенербахче» проведёт матч с пражской «Славией» (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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