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Атлетико М — Манчестер Юнайтед: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Атлетико» — «МЮ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

В 3-м туре общего этапа «Атлетико» встретится со «Штутгартом» (20 октября), а «Манчестер Юнайтед» проведёт матч с «Комо» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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