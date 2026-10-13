«Викинг» — «Бавария»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Викинг» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой» (21 октября), а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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