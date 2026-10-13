15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Викинг — Бавария: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Викинг» — «Бавария»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Викинг» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Викинг» — «Бавария» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой» (21 октября), а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
Гарри Кейн продлит контракт с «Баварией» до 2030 года в ближайшие дни — Скира

5 фактов о Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android