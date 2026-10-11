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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 11 октября

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 11 октября
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В воскресенье, 11 октября, состоялся один матч 13-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты 13-го тура Первой лиги на 11 октября:

«Сочи» – «Уфа» — 1:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 34 очками в 13 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 26 очками располагается «Сочи». В группе лидеров также находятся «Велес» и екатеринбургский «Урал», у которых 26 и 25 очков соответственно. В зоне вылета