«Нечто выдающееся». Антонио Конте высоко оценил работу «Барселоны» и академии «Ла Масия»

Итальянский тренер Антонио Конте высоко оценил работу «Барселоны» и её молодёжной академии «Ла Масия».

«Барселона»? Они делают нечто выдающееся. Когда видишь, как эти ребята из «Ла Масии» так естественно вписываются в игру в 18 лет — в такой команде, как «Барселона», на глазах у 100 тысяч зрителей, — и при этом играют в футбол с такой лёгкостью, понимаешь, что за этим стоит огромный труд в молодёжной академии. Там всё работает слаженно, в гармонии с