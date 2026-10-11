15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Труа — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нечто выдающееся». Антонио Конте высоко оценил работу «Барселоны» и академии «Ла Масия»

«Нечто выдающееся». Антонио Конте высоко оценил работу «Барселоны» и академии «Ла Масия»
Комментарии

Итальянский тренер Антонио Конте высоко оценил работу «Барселоны» и её молодёжной академии «Ла Масия».

«Барселона»? Они делают нечто выдающееся. Когда видишь, как эти ребята из «Ла Масии» так естественно вписываются в игру в 18 лет — в такой команде, как «Барселона», на глазах у 100 тысяч зрителей, — и при этом играют в футбол с такой лёгкостью, понимаешь, что за этим стоит огромный труд в молодёжной академии. Там всё работает слаженно, в гармонии с