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Обляков феерил на поле, Игдисамов раздавал автографы. Яркие фото победы ЦСКА

Обляков феерил на поле, Игдисамов раздавал автографы. Яркие фото победы ЦСКА
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11 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» состоялся матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Родину». В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков. Победу со счётом 3:0 праздновали армейцы.

Лучшие фото с матча ЦСКА – «Родина» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт был открыт на 24-й минуте — отличился полузащитник ЦСКА Данил Круговой. На 35-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество хозяев, а на 80-й минуте он оформил дубль, установив итоговый результат встречи — 3:0. Также Круговой и Обляков сделали по одному голевому пасу.

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