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Результаты матчей 6-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

Результаты матчей 6-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
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В воскресенье, 11 октября, завершился 6-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 6-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027:

9 октября, пятница:

«Ланс» — «Лион» — 2:1.

10 октября, суббота:

«Лилль» — «Гавр» — 1:0;
«Пари Сен-Жермен» — «Ле-Ман» — 3:1;
«Лорьян» — «Париж» — 1:0;
«Брест» — «Анже» — 5:1;
«Монако» — «Тулуза» — 2:2.

11 октября, воскресенье:

«Ницца» — «Страсбург» — 2:1;
«Ренн» — «Осер» — 4:1;
«Труа» — «Марсель» — 0:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции во