«Расинг» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 8-го тура Ла Лиги

Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Расинг» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро» (Сантандер, Испания). В качестве главного арбитра выступил Льюис Бестард Сервера (Пальма). Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч в матче забил нападающий «Валенсии» Дани Раба на второй минуте. На 32-й минуте форвард «Расинга» Яссир Забири сравнял счёт в матче. На 47-й минуте полузащитник Иван Мартин вывел хозяев вперёд. На 65-й минуте второй мяч в ворота «Расинга» забил форвард Давид Оторби, установив окончательный счёт — 2:2.

После восьми матчей в чемпионате Испании «Расинг» набрал восемь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала пять очков и располагается на 19-й строчке.

В следующем матче «Расинг» 18 октября на выезде сыграет с «Осасуной», а «Валенсия» на день раньше в домашней игре встретится с «Атлетиком» из Бильбао.