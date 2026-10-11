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Расинг — Валенсия, результат матча 11 октября 2026, счет 2:2, 8-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Расинг» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 8-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Расинг» и «Валенсия». Игра прошла на стадионе «Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро» (Сантандер, Испания). В качестве главного арбитра выступил Льюис Бестард Сервера (Пальма). Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
2 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Раба – 2'     1:1 Забири – 32'     2:1 Мартин – 47'     2:2 Оторби – 65'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Валенсии» Дани Раба на второй минуте. На 32-й минуте форвард «Расинга» Яссир Забири сравнял счёт в матче. На 47-й минуте полузащитник Иван Мартин вывел хозяев вперёд. На 65-й минуте второй мяч в ворота «Расинга» забил форвард Давид Оторби, установив окончательный счёт — 2:2.

После восьми матчей в чемпионате Испании «Расинг» набрал восемь очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала пять очков и располагается на 19-й строчке.

В следующем матче «Расинг» 18 октября на выезде сыграет с «Осасуной», а «Валенсия» на день раньше в домашней игре встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

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