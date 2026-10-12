Самошников — об удалении: не хочу отмалчиваться, но и мыслей, как это объяснить, тоже нет

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников прокомментировал удаление в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла в воскресенье, 11 октября, в Казани и завершилась поражением хозяев со счётом 0:1. На 37-й минуте Самошников после видеопросмотра получил красную карточку за эпизод с защитником «Динамо» Давидом Рикардо: игрок «Рубина» наступил на лежавшего соперника. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Абросимов.