15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самошников — об удалении: не хочу отмалчиваться, но и мыслей, как это объяснить, тоже нет

Самошников — об удалении: не хочу отмалчиваться, но и мыслей, как это объяснить, тоже нет
Комментарии

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников прокомментировал удаление в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла в воскресенье, 11 октября, в Казани и завершилась поражением хозяев со счётом 0:1. На 37-й минуте Самошников после видеопросмотра получил красную карточку за эпизод с защитником «Динамо» Давидом Рикардо: игрок «Рубина» наступил на лежавшего соперника. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Абросимов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 19:30 МСК