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Полузащитник ЦСКА Олейников назвал клуб, который ощутимо на него повлиял

Полузащитник ЦСКА Олейников назвал клуб, который ощутимо на него повлиял
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Полузащитник ЦСКА Иван Олейников ответил, какой клуб оказал на него ощутимое влияние на протяжении карьеры.

— Каждый клуб дал мне что-то своё и по-своему закалил. Я бы сказал, что Вторая лига и ФНЛ — это скорее про жизненную и футбольную закалку. Когда проходишь через такие этапы, начинаешь больше ценить то, что имеешь и где находишься сейчас.

Если говорить именно о футболе, то я бы выделил «Крылья Советов». В Самаре я начал показывать свой лучший футбол, и именно благодаря этому этапу в моей карьере я стал игроком ЦСКА.

— Этот клуб оставил особый след?
— Да, это был один из самых тёплых периодов в моей жизни — и с точки зрения футбола, и с точки зрения моего взросления как человека и как футболиста. В Самаре я чувствовал себя очень комфортно: ощущал любовь болельщиков и доверие тренерского штаба. К тому же стиль футбола, в который мы играли, мне подходил, — приводит слова Олейникова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

28-летний футболист является выпускником академии красно-синих. 9 сентября московский клуб объявил о подписании контракта с по