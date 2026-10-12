Иван Олейников: адаптация в ЦСКА проходит нормально, у нас очень дружный коллектив

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников рассказал о своей адаптации в команде. 28-летний футболист является выпускником академии красно-синих. 9 сентября московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до конца июня 2029 года.

— Ещё не завершился твой первый месяц в команде. Как проходит адаптация?

— Нормально. У нас очень хороший, молодой и дружный коллектив, много русскоязычных игроков, поэтому мне было просто влиться в команду. Ребята тепло меня приняли, с первых дней оказывали поддержку и помогали освоиться. Благодаря этому я уже чувствую себя достаточно комфортно. Конечно, нужно привыкнуть к некоторым новым вещам: к требованиям тренерского штаба, игровой схеме, партнёрам, особенностям тренировочного процесса. Нужно лучше понимать, как команда действует на поле, чувствовать взаимодействие с каждым игроком. Но это нормальный процесс, через который проходит любой футболист при переходе в новую команду. Думаю, с каждой тренировкой и каждой игрой взаимопонимание будет становиться всё лучше, — приводит слова Олейникова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.