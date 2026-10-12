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Гришин – о Захаряне: дожили, что радуемся, когда игрок забивает первый гол за год с лишним

Гришин – о Захаряне: дожили, что радуемся, когда игрок забивает первый гол за год с лишним
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о голе российского полузащитника Арсена Захаряна в матче с «Депортиво» (3:2).

Испания — Ла Лига . 8-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 Мартин – 29'     2:0 Захарян – 34'     3:0 Гедеш – 54'     3:1 Сориано – 61'     3:2 Эрнандес – 69'    
Удаления: Марин – 66' / Аматуччи – 90'

«Мы дожили до того, что радуемся, когда футболист забивает первый гол за год с лишним. Честно говоря, я удивляюсь этому. К тому же Захарян провел не лучший матч. В моменте с голом он удачно попал с левой ноги по неудобной для вратаря траектории. Это был единственный эпизод за игру.

Конечно, хорошо, что Захарян пересилил свои травмы. Это здорово! А радоваться единственному голу для меня странно. Я хочу пожелать Захаряну, чтобы этот мяч стал началом голевой серии, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Захарян забил первый гол с февраля 2025 года за «Реал Сосьедад».

В следующем туре«Реал Сосьедад» 18 октября на выезде сыграет с «Малагой»

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