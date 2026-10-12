Гришин – о Захаряне: дожили, что радуемся, когда игрок забивает первый гол за год с лишним

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о голе российского полузащитника Арсена Захаряна в матче с «Депортиво» (3:2).

«Мы дожили до того, что радуемся, когда футболист забивает первый гол за год с лишним. Честно говоря, я удивляюсь этому. К тому же Захарян провел не лучший матч. В моменте с голом он удачно попал с левой ноги по неудобной для вратаря траектории. Это был единственный эпизод за игру.

Конечно, хорошо, что Захарян пересилил свои травмы. Это здорово! А радоваться единственному голу для меня странно. Я хочу пожелать Захаряну, чтобы этот мяч стал началом голевой серии, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Захарян забил первый гол с февраля 2025 года за «Реал Сосьедад».

В следующем туре«Реал Сосьедад» 18 октября на выезде сыграет с «Малагой»